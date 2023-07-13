На Соборной площади Петропавловской крепости в Петербурге прошло открытие фестиваля «Опера – всем». Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

С 12 по 23 июля проходит 12-й Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем». Для гостей подготовили четыре ярких выступления, которые состоятся под открытым небом. Открыли фестиваль 12 июля оперой-былиной «Садко». На Соборной площади Петропавловской крепости собрались сотни людей, чтобы посмотреть постановку.

- Опера - былина «Садко» относится к числу наиболее популярных творений великого русского композитора Николая Римского-Корсакова. Опера примечательна удивительным сплавом широкого русского мелоса, народно-танцевальной стихии и красочного, ярко звучащего оркестра, - отметили организаторы фестиваля.

Посмотреть на оперу пришли сотни людей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Следующий этап фестиваля пройдет на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом 16 июля. В 17:00 на сцене покажут оперу Пуччини «Тоска». Затем мероприятие переместится в Кронштадт. Там 19 июля в 19:00 на Якорной площади перед Морским Никольским собором зрителям представят музыкальную драму Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Завершит фестиваль опера Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все женщины». Увидеть ее можно 23 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском селе, начало в 17:00.