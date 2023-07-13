Спрос на элитную недвижимость под Петербургом увеличился на 8% в июле

Количество сделок выросло на 10% за полгода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за падения рубля под Петербургом увеличился спрос на элитную загородную недвижимость. Количество запросов на приобретение недвижимости выросло на 8 процентов по сравнению со второй половиной июня и на 12 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

- Всплеск интереса к элитной загородной недвижимости объясняется наличием у потенциальных покупателей валютных накоплений – при нынешнем падении рубля стоимость объектов под Петербургом становится для них максимально привлекательной. С другой стороны, собственники загородных домовладений не выигрывают от ослабления национальной валюты, - говорится в сообщении ГК Puzzle Realty.

В первом полугодии количество сделок в элитном сегменте выросло на 10 процентов. Средний чек при этом сократился на 6 процентов. На это повлияло увеличение в структуре рынка количества сделок с земельными участками. В первой половине прошлого года более популярными были готовые домовладения.