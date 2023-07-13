Мешавшего спать котенка сняли с дерева в Ленобласти

Пищащего котенка сняли с дерева в Ленобласти. Фото: пресс-служба МЧС по Ленобласти

Пищащий на дереве котенок нарушил покой жителей пятиэтажек в Луге. Животное забралось на клен и жалобно мяукало. Спуститься самостоятельно у него не получалось. Да и люди помочь ему ничем не могли, ведь он поднялся на высоту 10 метров. Малыш просидел на дереве около 12 часов, пока не приехали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

- Еле дождавшись утра, одна из жительниц пожаловалась о бессонной ночи и ее хвостато-пушистой причине сыну - сотруднику МЧС. Он тут же сообщил о случившемся по номеру «112», а специалисты регионального центра управления в кризисных ситуациях направили к месту происшествия ближайшее аварийно-спасательное формирование, - рассказали в пресс-службе.

Специалисты развернули трехколейную лестницу и спустили котенка вниз. Малыш до того был напуган, что даже не сопротивлялся. Рыжего пушистика передали позвонившему в экстренные службы мужчине, а тот вернул животное хозяйке.