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НовостиПроисшествия13 июля 2023 9:22

Петербуржец взломал аккаунты 130 человек на Госуслугах и оформил на них кредиты

Мужчина использовал фишинговые сайты для кражи личных данных граждан
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербуржец взламывал аккаунты на Госуслугах и оформлял на людей кредиты.

Петербуржец взламывал аккаунты на Госуслугах и оформлял на людей кредиты.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржец решил подзаработать незаконным образом. Для этого он создал несколько сайтов, которые внешне были очень похожи на официальные страницы различных госучреждений. Там человеку приходилось вводить логин и пароль от аккаунта на Госуслугах, чтобы воспользоваться сервисом. Таким образом хакер получал данные от чужих учетных записей, менял там пароль, а затем оформлял кредит. От его действий пострадали более 130 человек. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Мужчина получал доступ к чужим аккаунтам и, меняя пароли, использовал их для подачи заявок в микрокредитные организации. Перечисленные деньги выводил через анонимные электронные кошельки и обналичивал. Когда лимит на получение кредита заканчивался, учетная запись уничтожалась вместе со всей информацией о ее использовании, - объяснила Ирина Волк.

В Петербурге возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Мужчину задержали в Уфе. В его квартире нашли 25 сим-карт, телефоны и банковские карты. Хакера доставили в Северную столицу и наложили запрет определенных действий.