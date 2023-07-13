Крупную наркоплантацию нашли в ангаре под Петербургом. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, в ангаре которого нашли запрещенные растения. Злоумышленник культивировал их в арендованном помещении. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ангаре в поселке Лесное полицейские нашли во время обыска растения марихуаны массой свыше 315 грамм и 43 куста наркосодержащего растения конопли. Кроме этого, в помещении нашли оборудование для культивации, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 228. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники правоохранительных органов Пушкинского района продолжают расследование.

Напомним, в Ленобласти пенсионер-эксгибиционист приставал к 12-летней девочке. В итоге мужчину задержали. Выяснилось, что это его восьмое уголовное дело в жизни.