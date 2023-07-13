Три незаконных точки с сувенирами прикрыли в центре Петербурга

Три незаконных прилавка с сувенирами выявили в центре Петербурга. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга.

На улицах Петербурга находится множество ларьков с сувенирами. Значки, стаканы, футболки, платки и многое другое красуется на прилавках. Однако не все такие точки законные. Поэтому в городе частенько проходят рейды по выявлению незаконной уличной торговли. Так, в Центральном районе Северной столицы выявили четыре таких точки - три из них с сувенирами и один с ягодами. Об этом сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

- Два торговых модуля и стол по продаже сувенирной продукции изъяты на Дворцовой площади, в арке Главного Штаба и набережной канала Грибоедова. Также на Дворцовой площади ликвидирован торговый прилавок с ягодами. Изъято торговое оборудование и почти 600 единиц реализуемой продукции, - уточнили в пресс-службе.

Продавцов теперь привлекут к административной ответственности за продажу продукции в непредназначенном для этого месте.