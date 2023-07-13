Мужчина жестоко избил пару пенсионеров на заправке в Петербурге

Злоумышленник сбежал с места происшествия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скандальное видео, на котором неизвестный мужчина избивает пару пенсионеров, облетело весь Петербург. Делом заинтересовались и сотрудники полиции, которые принялись искать нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 12 июля в 10.54 в полицию поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции у дома 82 по Среднему проспекту неизвестный избил пожилых супругов, после чего скрылся, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейских вызвали на место происшествия, где они увидели 85-летнего мужчину и 86-летнюю женщину. Супруги отказались от медицинской помощи. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Специалисты ищут виновника случившегося. Что стало причиной произошедшего, пока не сообщается.