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НовостиПроисшествия13 июля 2023 10:21

Мужчина жестоко избил пару пенсионеров на заправке в Петербурге

Преступника ищут сотрудники полиции
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злоумышленник сбежал с места происшествия.

Злоумышленник сбежал с места происшествия.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скандальное видео, на котором неизвестный мужчина избивает пару пенсионеров, облетело весь Петербург. Делом заинтересовались и сотрудники полиции, которые принялись искать нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 12 июля в 10.54 в полицию поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции у дома 82 по Среднему проспекту неизвестный избил пожилых супругов, после чего скрылся, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейских вызвали на место происшествия, где они увидели 85-летнего мужчину и 86-летнюю женщину. Супруги отказались от медицинской помощи. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Специалисты ищут виновника случившегося. Что стало причиной произошедшего, пока не сообщается.