Мужчина бросил топор в окно детского центра в Выборге, пытаясь отомстить знакомой

Топор прилетел в окно детского центра в Выборге из-за ссоры местных жителей. Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Конфликт между двумя жителями Выборга закончился разбитыми окнами в детском развивающем центре на Приморском шоссе. Мужчина какое-то время конфликтовал со знакомой из-за денег. И вечером 12 июня он, вероятно, хотел поставить точку в споре. Но выбрал для этого достаточно агрессивный способ. Сначала он топором разбил стекла «Рено Симбол», принадлежащий женщине. А потом отправился к дому знакомой и попытался кинуть топор в ее окно. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга и Ленобласти.

- Патрульный наряд вневедомственной охраны увидел, как мужчина что-то бросил в здание на Приморском шоссе, разбив стекло. Оказалось, что агрессор попытался попасть топором в окно квартиры на третьем этаже, где проживает женщина, но не добросил, разбив окно детского развивающего центра на первом этаже, - передает пресс-служба.

Мужчину задержали и передали полиции. Топор изъяли. Известно, что дебошир уже имеет судимости за грабеж и незаконное хранение наркотиков.