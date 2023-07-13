Пьяные бывший муж и сожитель до смерти забили женщину в Петербурге

Двух пьяных мужчин задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге искали мужчину, которого считают причастным к гибели женщины в Колпинском районе. Труп погибшей нашли в квартире на бульваре Трудящихся. Известно, что изначально ее избил сожитель. В полицию обратился бывший муж погибшей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции. Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили в квартире труп женщины с множественными гематомами лица и тела, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В итоге сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали и сожителя погибшей, и ее бывшего мужа. Они оба были в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.