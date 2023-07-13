Хозяйку лошади, насмерть затоптавшей женщину в Ленобласти, не стали отправлять в колонию

Женщину признали виновной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленобласти женщине назначили исправительные работы из-за того, что ее лошадь убила человека. Дело в том, что хозяйка оставила животное пастись без присмотра 19 июня прошлого года. Конь напал на проходившую мимо женщину и причинил ей травмы, от которых она погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По версии следствия, осужденная проявила преступное бездействие, когда не стала следить за своей лошадью. В итоге суд назначил ей исправительные работы на десять месяцев. Все это время из ее зарплаты будут вычитать пять процентов.

Из-за чего именно конь напал на погибшую – не сообщается. Неизвестно также, видел ли кто-нибудь, как случилась трагедия.