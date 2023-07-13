11 новых школ откроются в Петербурге к 1 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге к 1 сентября откроются 11 новых общеобразовательных школ. Они начнут работать в Московском, Адмиралтейском и Приморском районах. Три учреждения уже полностью готовы, а в остальных завершаются необходимые работы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Уже несколько лет мы планомерно ведем работу по устранению дефицита социальных объектов. Дисбаланс между жилой и социальной застройкой полностью ликвидируем к 2025 году. После этого перейдем на плановое строительство поликлиник, школ и детских садов, - сказал губернатор Александр Беглов.

В ведомстве рассказали, что до конца текущего года в Северной столице достроят 17 новых общеобразовательных школ, которые расположены в десяти районах города. До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию более 60 школ и более 100 детских садов.