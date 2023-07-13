Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с каршерингом в Петербурге

Смертельное ДТП произошло в Выборгском районе Петербурга. Фото: t.me/Megapolisonline

В Петербурге около 10:35 13 июля произошло смертельное ДТП на Приозерском шоссе. Перекресток не поделили каршеринговый автомобиль Geely и мотоцикл BMW. 49-летняя женщина на легковушке не уступила дорогу и повернула налево. В это время по дороге ехал мотоцикл и на скорости влетел в правый бок машины. В результате столкновения 31-летний мотолюбитель получил серьезные травмы и умер на месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с мотоциклистом в Выборгском районе. Детали происшествия устанавливаются, - добавили в ведомстве.

В социальных сетях уже появились фотографии с места происшествия. Судя по кадрам, у мотоцикла от удара отлетело колесо, и в целом транспорт превратился в груду искореженного металла. Каршерингу тоже досталось - его правая сторона сильно помята.