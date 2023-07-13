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НовостиПроисшествия13 июля 2023 12:31

«Хендай» устроил лобовое ДТП с автобусом на Невском проспекте

Мужчина мог потерять сознание до аварии
Анастасия НУРАДИЛОВА
В легковушке находился мужчина без сознания.

В легковушке находился мужчина без сознания.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пассажирский автобус №24 столкнулся с автомобилем «Хендай» в Петербурге на Невском проспекте. Авария произошла около дома 89 в четверг, 13 июля. Эту информацию подтвердили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

- Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом, - говорится в сообщении.

К счастью, в аварии никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Однако по некоторым данным, водитель иномарки потерял сознание до или после дорожно-транспортного происшествия. На опубликованных кадрах видно, что машина бесконтрольно врезалась в автобус, внезапно выехала ему на встречу.

Напомним, накануне в Петербурге насмерть разбился мотоциклист, который попал под колеса каршеринга. За рулем автомобиля находилась женщина. Она не уступила дорогу парню на мотоцикле. Он погиб на месте.