Более 100 детей получили травмы из-за падения с высоты в Петербурге с начала 2023 года

24 ребенка выпали из окон в 2023 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти 200 детей в прошлом году получили травмы из-за падения с высоты в Петербурге. 198 несовершеннолетних жителей Северной столицы пострадали на детских и спортивных площадках, самые маленькие выпадали из окон из-за недосмотра родителей.

Такую статистику привела заместитель главного врача по медицинской части Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Лариса Ельчинская на пресс-конференции ТАСС, посвященной неделе по снижению смертности от внешних причин.

- За шесть месяцев 2023 года из-за падения с высоты пострадали уже 108 детей. 24 из них – выпали из окон. Многие падают с горок и с деревьев. Большинство таких трагедий случается из-за недосмотра родителей. Нужно проводить с ними разъяснительную работу, - отметила Лариса Ельчинская.