Дело о грабеже и изнасиловании 14-летней школьницы раскрыли в Петербурге спустя 20 лет

Дело о грабеже и изнасиловании 20-летней давности раскрыли в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге раскрыли дело о грабеже и изнасиловании 14-летней школьницы, которое произошло еще в сентябре 2022 года. Тогда возбудили два уголовных дела. Но в течение 20 лет подозреваемого не было. Но недавно выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый житель Северной столице. Об этом пишет «Мойка78».

Тогда мужчине было 33 года. Он напал на подростка в лифте дома №3/1 на проспекте Большевиков. Держа нож у горла девочки, преступник заставил ее пройти на пожарную лестницу и снять с себя всю одежду. Чтобы школьница не вырвалась, мужчина связал ей руки. Затем изнасиловал и ограбил.

- Оказалось, что уголовный розыск был хорошо знаком с насильником. В этих кругах он был более известен как маньяк Сумочник, - уточнили в издании.

В 2005 году мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за серию похожих преступлений. Отбывать наказание его отправили в колонию Псковской области. В апреле 2023 года маньяк умер.