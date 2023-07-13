Более 850 человек погибли в Петербурге из-за отравлений в 2022 году

За первые три месяца 2023 года в Петербурге из-за отравлений умерли 245 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2022 году в больницы Петербурга попали более 10 тысяч пациентов с острыми отравлениями. Чаще всего причиной тяжелых состояний становится употребление наркотических и психоактивных средств, алкоголь, злоупотребление лекарствами.

Такую статистику привел руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин на пресс-конференции ТАСС, посвященной неделе по снижению смертности от внешних причин.

- В прошлом году из-за острых отравлений погибли 857 человек. Чаще всего причина случившегося – наркотики. Из-за них в больницы города в 2022 году попали 4870 человек. Из-за алкоголя – 3769, а из-за лекарств – 1700, - рассказал Алексей Лодягин.

Если говорить о статистике на 2023 год, то пока специалистам известны данные только за первый квартал. За три месяца от острых отравлений пострадали 3625 человек, 245 из которых – умерли. От алкоголя за первые три месяца 2023 года умерли 196 человек. Лекарствами отравились насмерть 25 человек.

- Чаще всего смерть наступает из-за наркотиков. Летальность – более 50 процентов случаев. В 90 процентах – смерть наступает прямо на месте. Самый опасный наркотик – метадон, - добавил Лодягин.