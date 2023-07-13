Пять из семи бизнес-центров Петербурга остались пустыми

Новые бизнес-центры Петербурга остаются пустыми. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пяти из семи построенных в 2023 году в Петербурге бизнес-центров (БЦ) нет ни одного арендатора. При этом даже другие два объекта заполнены лишь частично. Площадь всех новых БЦ составила 58 тысяч квадратных метров, но заняты только восемь тысяч «квадратов». Об этом пишет РБК.

Речь идет о бизнес-центрах «Обводный двор», «Георг Ландрин», Boilerhouse и «Сенатор» на проспекте Медиков. На данный момент в них нет ни одного арендатора, рассказала директор департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге Регина Волошенко. При этом до конца года планируют открыть еще несколько БЦ. А это еще 150 тысяч квадратных метров офисных помещений. Но у них тоже пока нет арендаторов.

- Раньше бизнес-центры выходили на рынок как минимум с якорным арендатором, а часто и все помещения в них были сданы. Сейчас же они выходят на рынок пустые. Все эти объекты - в переговорах, но на сегодняшний момент контракты не подписаны нигде, - отметила Регина Волошенко.

В целом же, по итогам первой половины года во всех бизнес-центрах Северной столицы остается свободными 436 тысяч «квадратов» или 10,5% от всего рынка.