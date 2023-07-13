Вымыв грунта стал причиной образования «молочной» реки в Купчино

«Молочная» река образовались в Купчино из-за вымывания грунта. Фото: t.me/Kupchino24

Жители Купчино заметили, что в реку Волковку возле Белградского моста сливается неизвестное вещество белого цвета. На место 12 июля выехала бригада Водоканала. Специалисты обнаружили, что в дождеприемный колодец сбрасывается жиросодержащее вещество, поэтому загрязненную воду откачали. Об этом рассказали в пресс-службе Водоканала Петербурга.

- При повторном обследовании места, 13 июля, специалистами Водоканала был зафиксирован еще один сброс загрязненных сточных вод. Сотрудники предприятия выяснили причину – вымыв грунта при технологическом нарушении на сетях сторонней организации, который привел к поступлению загрязненных сточных вод в Волковку, - добавили в ведомстве.

Бригада Водоконала вновь выполнила мероприятия по промывке и откачке загрязненных стоков. А специалистов сторонней организации привлекли к устранению нарушений.