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НовостиОбщество13 июля 2023 15:43

В торговом центре Петербурга открылся магазин ушедших спортивных брендов

Жители Северной столицы снова могут купить оригинальные вещи Reebok, PUMA и Nike
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Петербурге открыли магазины ушедших спортивных брендов. Фото: пресс-служба компании Malltech

В Петербурге открыли магазины ушедших спортивных брендов. Фото: пресс-служба компании Malltech

В Петербурге в торгово-развлекательном комплексе «Лето» на Пулковском шоссе открылся магазин Amazing Red, в котором представлены вещи ушедших спортивных брендов. Магазин расположился на первом этаже и занял 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе компании Malltech, который является собственником ТРК.

- В магазине представлена одежда, обувь и аксессуары от популярных спортивных брендов. Основу ассортимента составляют коллекции для бега, йоги, фитнеса, тренинга и трейлраннинга от таких брендов, как PUMA, Nike, New Balance, Reebok, Asics, Street Beat и Hoka, - уточнили в пресс-службе.

Но покупателей не ограничивают только спортивной одеждой. На полках можно встретить повседневные наряды и обувь.

Отметим, что немногим ранее Amazing Red и Amazing Red Selected открылся на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Галерея». Как рассказали в пресс-службе ТРЦ, пока основная часть вещей представлена брендом PUMA.