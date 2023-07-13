Треснувшую скульптуру ангела восстановили в Любашенском саду Петербурга

Скульптуру ангела в восстановили в Любашенском саду Петербурга. Фото: пресс-служба Водоканала Петербурга

В Любашинском саду Петербурга починили скульптуру ангела. Фигура привлекала много внимания посетителей – взрослые обнимали, а дети висели на шее. Такое внимание к крылатой статуе привело к тому, что она чуть не лишилась головы. Трещину на шее ангела заметили примерно неделю назад. А сегодня, 13 июля, реставраторы восстановили скульптуру. Об этом рассказали в пресс-службе Водоканала Петербурга.

- Специалисты «вылечили» Любашинского ангела, который недавно чуть было не потерял голову от переизбытка чувств посетителей парка. Реставраторы обошлись без демонтажа скульптуры и починили ее прямо на территории сада, - отметили в пресс-службе ведомства.

Петербургский Водоканал также обратился к жителям и гостям Северной столицы с просьбой бережнее относиться к городским скульптурам и фонтанам.