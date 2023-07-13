Спортивная музыка прозвучит в ночь на 15 и 16 июля при разведении Дворцового моста в Петербурге

Дворцовый мост в Петербурге разведут под спортивный плейлист. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в ночь на 15 и 16 июля Дворцовый мост разведут под спортивный плейлист. Над Невой можно будет услышать композиции Матвея Блантера «Спортивная честь» и «Марш футболистов», Василия Соловьева-Седого Вечерняя песня», а также марш из кинофильма «Вратарь» Исаака Дунаевского, пишет «Петербургский дневник».

- Также жители и гости Северной столицы смогут услышать «Спортивный марш» оркестра «Голубой экран», композиции Альфреда Шнитке «Современный спорт» и «Фанаты» из кинофильма «Спорт. Спорт. Спорт». Также в программе - марш на тему песен из кинофильма «Первая перчатка» и «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра, - добавили организаторы.

Предстоящие шоу «Поющие мосты» приурочили к соревнованиям по триатлону «Медный всадник», которые пройдут с 14 по 16 июля. В нем примут участие атлеты из 11 стан: России, Белоруссии, Великобритании, Нидерландов, Австрии и других.