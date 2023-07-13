Движение троллейбусов изменили из-за ДТП на улице Шаврова в Петербурге

Движение троллейбусов изменили из-за ДТП на улице Шаврова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во второй половине дня, 13 июля, планы жителей Приморского района Петербурга внезапно изменились. Так, на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова произошло ДТП. Там столкнулись три автомобиля. Из-за этого изменился маршрут троллейбусов, на которых петербуржцы спешили домой. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок» Северной столицы.

– Из-за аварии на пересечении двух улиц временно изменяется трасса общественного транспорта, движущегося по маршруту № 50, – уточнили в пресс-службе предприятия.

Специалисты также уточнили, что троллейбусы № 50 теперь поедут от Тихорецкого проспекта до Комендантской площади. Очевидцы ДТП в это время во всех красках и подробностях рассказали, как произошло столкновение. Оказалось, что один из водителей не оценил свои умения, пытался объехать впереди стоящие машины и вылез на встречку. Из-за этого зацепил еще два автомобиля.