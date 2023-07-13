Завершены поиски 14-летнего подростка из Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Ленинградской области успешно завершились поиски 14-летнего мальчика. Подросток ушел из дома в поселке Бугры Всеволожского района 12 июля. В течение суток родители не находили себе места, поскольку местоположение школьника оставалось неизвестным. Но сегодня, 13 числа, сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Петербурга рассказали об успешном завершении задачи.

– Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, – лаконично сообщили волонтеры в своих социальных сетях.

Напомним, что ориентировки на мальчика мгновенно разлетелись по соседским сообществам ВКонтакте. На них активисты указали следующие приметы: рост около 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения на ребенке была футболка, синие джинсы и такие же кроссовки. С собой ребенок взял темный рюкзак и очки.