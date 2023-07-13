В 50 зданиях Петербурга может сорваться капитальный ремонт из-за недовольства жильцов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, глава Жилищного комитета Олег Зотов и врио гендиректора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шутов посетили некоторые объекты капремонта. Причиной внезапной проверки стала угроза срыва восстановления 50-ти зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В доме № 31 по Лермонтовскому проспекту ранее запланировали ремонт аварийных строительных конструкций. Но домовладельцы отказались открыть место ведения работ, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Чиновник предложил местным жителям помощь при переезде, подборе квартир на время работ. По его мнению, это поможет прийти к компромиссу.

Он также отметил, что Фонду капремонта и районным администрациям необходимо больше работать с жителями: разъяснять причины их вынужденного переселения, рассказывать о сроках и видах работ.