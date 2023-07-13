Труп мужчины вытащили из Судохольского озера в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Около недели назад неподалеку от Суходольского озера пропал мужчина. А накануне местные жители сообщили на пульт аварийно-спасательной службы Ленинградской области, что в водоеме они заметили тело неизвестного. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск оперативно прибыли на место происшествия и вытащили погибшего.

– Специалисты провели поисковые работы и обнаружили тело без вести пропавшего, – рассказали в пресс-службе спасательной организации.

Утонувшего мужчину водолазы доставили на берег. После этого они передали его сотрудникам полиции. В пресс-службе уточнили, что указанный водоем не входит в зону патрулирования отряда.

Спасатели вновь напомнили местным жителям, что не стоит купаться в незнакомых местах. Более того, они попросили ленинградцев не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и тщательно следить за детьми во время отдыха у водоемов.