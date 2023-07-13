Двух диверсантов отправили в СИЗО на два месяца за поджог железной дороги в Петербурге

Диверсантов отправили в СИЗО на два месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приморский районный суд Петербурга арестовал на два месяца мужчину за попытку диверсии на территории Северной столицы. Задержанный организовывал преступление вместе с двумя подельниками. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

– По мнению следователей, в мае 2023 года неизвестный дистанционно хотел совершить диверсию на территории Петербурга, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Он, чтобы не замарать руки, заплатил восемь тысяч рублей местному жителю, который легко согласился поджечь железнодорожный релейный шкаф. Ему также прислали подробную инструкцию по изготовлению горючего.

Тот нашел еще одного человека. Вместе они прибыли на перегон железнодорожных станций «Новая Деревня» – «Лахта», где подожгли инвентарь. Мужчин задержали и предъявили обвинение. Свою причастность к преступлению они признали.