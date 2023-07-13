Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2023 19:45

Двух диверсантов отправили в СИЗО на два месяца за поджог железной дороги в Петербурге

Мужчины признали свою вину
Элеонора КУРЮМОВА
Диверсантов отправили в СИЗО на два месяца.

Диверсантов отправили в СИЗО на два месяца.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приморский районный суд Петербурга арестовал на два месяца мужчину за попытку диверсии на территории Северной столицы. Задержанный организовывал преступление вместе с двумя подельниками. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

– По мнению следователей, в мае 2023 года неизвестный дистанционно хотел совершить диверсию на территории Петербурга, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Он, чтобы не замарать руки, заплатил восемь тысяч рублей местному жителю, который легко согласился поджечь железнодорожный релейный шкаф. Ему также прислали подробную инструкцию по изготовлению горючего.

Тот нашел еще одного человека. Вместе они прибыли на перегон железнодорожных станций «Новая Деревня» – «Лахта», где подожгли инвентарь. Мужчин задержали и предъявили обвинение. Свою причастность к преступлению они признали.