Ленобласть присоединиться к новому проекту для участников спецоперации на Украине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участникам спецоперации на Украине предложат посетить музеи и достопримечательности городов, где они находятся на реабилитации. Такую инициативу запустили депутаты партии «Единая Россия». Эту программу уже начали реализовывать в Москве. Там бойцы вместе с активистками «Женского движения» партии посетили Пушкинский музей. Об этом пишет «Online47».

– Многие военнослужащие, находящиеся на лечении в госпиталях Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, впервые находятся в этих городах, – цитирует издание сенатора РФ от ЛНР Дарью Лантратову.

По ее мнение, реализация подобной меры поможет не только организовать досуг защитников и поднять их настроение, но и поможет быстрее восстановиться.

К слову, поручил разработать новую форму реабилитации Владимир Путин. Культурная программа уже получила поддержку Минобороны РФ.