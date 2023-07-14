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НовостиОбщество13 июля 2023 21:41

Бастрыкину доложат о проверке из-за бездействия органов опеки в Ленобласти

Специалисты не хотят лишать мать родительских прав из-за недовольства бабушки
Элеонора КУРЮМОВА
Бастрыкину доложат о проверке из-за бездействия органов опеки в Ленобласти.

Бастрыкину доложат о проверке из-за бездействия органов опеки в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Ленинградской области организовали процессуальную проверку из-за возможного нарушения прав ребенка. А после того, как конфликт между мамой и бабушкой в попытках поделить малыша осветили на одном из федеральных каналов, этим вопросом заинтересовался глава российского ведомства. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

– Ведущие телешоу обсуждали ненадлежащее исполнении родительских обязанностей жительницей Гатчины, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи уточнили, что героиню пытаются лишить прав на малыша. Бабушка несовершеннолетнего считает, что ее родственница не занимается ребенком. Поэтому хочет оформить опеку над внуком, который и без всевозможных бумаг живет у нее. Но профильные органы и попечительства не видят причин для этого.