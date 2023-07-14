Обыски прошли в петербургском Управлении по вопросам миграции

Обыски провели сотрудники СК и ФСБ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи ГСУ СК России по Петербургу провели обыски в помещениях Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дело в том, что накануне было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. По версии следствия, не менее 100 тысяч иностранных граждан незаконно состоят на учете по месту пребывания в нежилых помещениях, но на самом деле не живут там.

- По данным следствия, один из обвиняемых, являясь депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге, создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Организации города выступили якобы принимающей стороной и оказывали услуги по размещению людей. Следователи и сотрудники МВД провели обыски. Расследование уголовного дела продолжается.