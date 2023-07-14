Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Петербурге 14 июля

В городе пройдут небольшие дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пятницу, 14 июля, на погоду в Петербурге будет влиять атмосферный фронт, который вытянулся практически в меридиональном направлении. В городе ожидается облачная погода с прояснениями. Кое-где пройдут дожди, но они будут не долгими. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха в Петербурге составит от 22 до 24 градусов, а в области будет от 20 до 25 градусов. Западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. В середине дня он будет порывистым, - заявил синоптик.

Атмосферное давление почти не будет меняться и останется на уровне ниже нормы. Примерно такая же погода ожидается в субботу – от 21 до 23 градусов тепла. Но местами в Северной столице пройдет небольшой дождь.