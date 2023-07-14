Сотрудницу полиции задержали в Петербурге за незаконную регистрацию мигрантов

Сотрудницу полиции уволят с работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудницу полиции в Петербурге задержали по подозрению в преступлении. По версии следствия, женщина вместе с соучастниками незаконно поставила на учет более двух тысяч иностранцев. Их зарегистрировали в нежилых помещениях, в действительности жить там мигранты не собирались. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Кроме этого, с января по июль 2021 года обвиняемая предоставляла персональные данные о мигрантах из ресурсов МВД третьим лицам. Это нарушает закон, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Женщину доставили в следственные органы. Теперь ее ждет увольнение из МВД по отрицательным основаниям. Она также понесет наказание за преступления в установленном законом порядке.