Дожди и прохлада вернутся в Петербург 17 июля

В Петербурге снова пойдут проливные дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Петербурге до конца июля. По его словам, в город снова придут дожди и прохлада в начале следующей недели, с 17 июля. Но при этом, второй летний месяц ничем не отличается от прошлогодних июлей. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- В конце месяца вполне можно ожидать новую волну тепла. Поскольку при устанавливающемся зональном западно-восточном переносе изменения в погоде практически неизбежны. Особенно — на широте Санкт-Петербурга. Так что быть этому июлю самым обычным - как по температуре, так и по осадкам, - отметил Шувалов.

30-градусной жары в июле в Северной столице не бывает почти никогда. И этот год не станет исключением. Но синоптик пообещал, что Петербург сможет избежать затяжных периодов холодной и дождливой погоды.