Мужчина на автомобиле влетел в отбойник на трассе М-11 и погиб на месте

Мужчина погиб на месте. Фото: t.me/acclenobl

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе М-11 около 11 часов 13 июля. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойное заграждение. Мужчина погиб на месте от полученных травм, а от машины ничего не осталось – она полностью смялась. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Спасателям дежурной смены поисково-спасательного отряда г. Тосно, поступила информация, что на 581 км трассы М-11 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и умер, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты доставали тело погибшего из автомобиля при помощи гидравлического инструмента. Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов. Спасатели напомнили жителям региона о необходимости соблюдать скоростной режим и избегать необдуманных обгонов.