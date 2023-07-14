Спасенные в Верхнем Суздальском озере подростки умерли в больницах

Детей экстренно госпитализировали вечером 13 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое детей, которых вытащили из воды спасатели вечером 13 июля, умерли в больнице. Напомним, инцидент произошел в четверг на Верхнем Суздальском озере. О ситуации сообщили очевидцы около пяти часов вечера. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 14-летнего мальчика и 12-летнюю девочку вытащили из воды. Известно, что дети – из Купчино. Врачи реанимировали их. Потом мальчика увезли в Детскую больницу святой Ольги, а девочку – в Педиатрический университет, - рассказал источник.

Спасти детей все-таки не удалось. Они оба умерли в больницах из-за последствий утопления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в водоемах Ленобласти с начала лета утонули 17 взрослых и четверо детей. Двое из них погибли из-за аварий с катерами.