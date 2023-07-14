Мужчина до смерти забил собственную мать в Петербурге

Сына погибшей женщины задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину после смерти его матери. На Мучном переулке умерла 61-летняя женщина. Специалисты осмотрели труп и направили его в морг для установления причины смерти. По версии следствия, сын избил мать, и она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы груди и живота, переломов ребер с развитием внутреннего кровотечения, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть. На следующий день, 13 июля, полицейские задержали сына погибшей женщины в той же квартире, где все случилось. Расследование уголовного дела продолжается.