ЕР: По всей стране стартовала ежегодная акция «Собери ребенка в школу»

Фото предоставлено пресс-службой ЕР.

В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. Так, «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребенка в школу» организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей.

- Речь идет о канцелярии, наборах для детского творчества, школьной форме и обуви, школьных рюкзаках, спортивном инвентаре. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Также сбор всего необходимого пройдёт в штабах общественной поддержки «Единой России», – сообщила федеральный координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Фото предоставлено пресс-службой ЕР.

Как сообщает сайт ER, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

- В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтёры, – отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

- В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонтам зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий – они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году, – рассказала она.

Фото предоставлено пресс-службой ЕР.

В Северной столице акцию «Собери ребенка в школу» ежегодно проводит Санкт-Петербургское отделение «Единой России».

- Акция - это возможность помочь семьям в трудной жизненной ситуации в такой волнительный момент, как подготовка к началу учебного года. Мы понимаем, что собрать ребёнка к 1 сентября – непростая задача для любого родителя. А есть семьи, которым справиться с ней без посторонней помощи невозможно. В прошлом году тысяча неравнодушных петербуржцев, депутатов всех уровней, общественных организаций и предпринимателей помогли собрать более 22 тысяч школьных принадлежностей: рюкзаков и канцелярии. В 2022 году мы помогли 400 семьям ДНР, многодетным петербуржцам, детям с особыми потребностями и детям, оставшимся без попечения родителей. Я благодарю всех, кто ежегодно помогает нам дарить радость детям. В этом году задача ещё более ответственная, и я уверена в поддержке акции петербуржцами, - говорит руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Санкт-Петербурге Елена Киселева

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.