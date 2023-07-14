Бизнесмен заживо сжег друга из-за денежного долга в Ленобласти

Труп мужчины нашли на пепелище. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В коттеджном поселке в Ломоносовском районе Ленобласти 4 июля горела дача. После тушения на пепелище обнаружили труп мужчины. По версии следствия, дом специально поджег друг погибшего. Поводом такого поступка мог стать долг, который бизнесмену долго не возвращал приятель. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- 4 июля глубокой ночью сгорел частный дом в КП «Верхние Рудицы» в деревне Лопухинка Ломоносовского района. После тушения на пепелище был обнаружен труп мужчины. Погибшим оказался владелец дома, 61-летний петербуржец, - рассказал источник.

Известно, что все произошло после совместно застолья, где друзья выпивали алкоголь. Между ними внезапно возникла ссора. К слову, бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности.

- 13 июля 2023 года в 9:00 у дома 24 по 5-ой Советской улице в Санкт-Петербурге сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 62-летний петербуржец, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.