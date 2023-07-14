Спасатели доставали застрявшую в вентиляции собаку в Ленобласти

Бездомная собака застряла в вентиляции. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Бездомная собака застряла в вентиляционном отверстии подвала дома в Лодейном поле. Пес попал в ловушку на улице Талалихина. Это произошло около часу ночи 14 июля. Местные жители сразу обратились к спасателям. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Со слов заявительницы собака погналась за кошкой и застряла в вентиляционном отверстии, животное проживает во дворе, а подкармливают его местные жители, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты смогли быстро освободить животное, и довольная собака отправилась по своим делам.

Напомним, накануне помощь спасателей понадобилась из-за смертельного ДТП на трассе М-11. Специалисты доставали из искареженной машины труп погибшего водителя. Для этого пришлось применить специальные инструменты.