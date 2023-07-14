В ботаническом саду на фестивале Summer Music Park сыграл джазовый оркестр Chigadaev Big Band

Зажигательные джазовые композиции прозвучали в ботаническом саду Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в ботаническом саду Петра Великого с 8 по 16 июля проходит масштабный музыкальный фестиваль Summer Music Park. Накануне, 13 июля, в рамках мероприятия выступил джазовый оркестр Chigadaev Big Band с программой «CINEMA JAZZ 2.0». Руководил музыкантами известный пианист и композитор Станислав Чигадаев. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Музыканты сыграли известные кинохиты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оркестр сыграл для гостей зажигательные джазовые аранжировки. Среди них оказались композиции из фильмов «Розовая пантера», «Джеймс Бонд», «Рокки» и других. Также не обошлось без вызывающих яркие эмоции импровизаций.

Несколько десятков людей собрались в ботаническом саду, чтобы послушать джаз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне интересно искусство импровизации. Во время такого творчества наиболее полно раскрывается личность и мысли исполнителя, создающего музыкальное произведение в реальном времени, прямо на сцене. Музыкант в эти мгновения полностью свободен. Именно он создает ежесекундно историю, конец которой, порой, даже не знает сам исполнитель, - отмел руководитель оркестра Станислав Чигадаев.