Школьному учителю продлили арест за съемку детского порно в Петербурге

Суд по мере пресечения прошел 10 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продлили арест школьному учителю, которого подозревают в развращении детей и съемке порновидео с их участием. Преступника задержали 12 января. В этот же день ему предъявили обвинение. На следующий день мужчину арестовали. С тех пор арест ему только продлевают.

- Суд по мере пресечения прошел 10 июля. Арест задержанному продлили до 4 августа включительно, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, мужчину обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса. По версии следствия, он распространял порнографические изображения детей, которые на тот момент были младше 14-летнего возраста. Кроме этого, петербуржца обвиняют в половом сношении с ребенком и развращении несовершеннолетних.

По некоторым данным, архив в компьютере учителя с детскими видео был создан, когда тот работал вожатым в лагере.