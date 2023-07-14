В Петроградском районе Петербурга появилась площадка для выгула собак

Кинологическая площадка появилась в Петроградском районе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петроградском районе Петербурга открывается кинологическая площадка. Она разместилась на пересечении Зверинской улицы и переулка Нестерова. Там есть все необходимое для выгула и дрессировки питомцев. А чтобы животные случайно не выбежали на дорогу, вокруг площадки сделали дополнительное ограждение. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Петербуржцы содержат порядка 300 тысяч собак. Площадки для их выгула в городе необходимы. В историческом центре города нелегко найти место для таких площадок, но для создания таких объектов изыскиваем все возможности, - указал губернатор Александр Беглов.

На площадке сделали газон и набивное покрытие, установили тренажеры для дрессировки животных. В качестве украшения выбрали дикий виноград, который будет виться на вертикальных конструкциях.

Отмечается, что в 2022 году в Петербурге построили семь кинологических площадок. Они расположены на пересечении Маршала Тухачевского и Апрельской улицы, на проспекте Народного Ополчения у дома 125, напротив дома 15 по Карпатской улице, на территории, прилегающей к берегам реки Оккервиль от Уткина до Заневского моста и других участках.