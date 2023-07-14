Дорогу на КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют в ночь на 16 июля

Дорогу перекроют три раза за ночь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение машин по внутреннему кольцу КАД в направлении развязки с ЗСД перекроют три раза в ночь на 16 июля в Петербурге. Ограничения будут действовать по полчаса: с 1:00 до 1:30, с 2:30 до 3:00 и с 4:00 до 4:30. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В связи с производством работ по монтажу оголовков водопропускных труб будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на участке КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД. Там проведут работы по монтажу оголовков водопропускных труб, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут проводить в ночное время суток, когда интенсивность движения низкая. Продолжительность перекрытия не превысит полчаса. На дорогах в это время будут работать регулировщики движения.