Пенсионер получил 200 тысяч рублей за падение на скользкой набережной в Петербурге

Пенсионер отсудил 200 тысяч рублей за падение на наледи в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зимой на дорогах часто образуется гололед. Убирать ее должны специалисты, но не всегда они успевают это сделать вовремя. Такая ситуация произошла в феврале в Петербурге. 70-летний мужчина прогуливался по набережной Грибоедова, но из-за наледи поскользнулся и упал. Полученная из-за этого травма оказалась серьезной. Пенсионеру пришлось долгое время лечиться в больнице. В связи с этим он обратился в суд за компенсацией морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчина 13 февраля 2023 года возле дома 19 по наб. канала Грибоедова поскользнулся и упал из-за наледи, которая своевременно не была убрана. В ходе судебных заседаний удалось доказать вину СПБ ГУДП «Центр», ответственного за уборку территории, - указали в ведомстве.

Таким образом суд обязал предприятие выплатить пенсионеру 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.