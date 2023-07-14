Из-за утонувших в озере подростков из Петербурга возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После смерти двоих детей, которые чуть не утонули в Верхнем Суздальском озере, возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Напомним, инцидент произошел 13 июля. 15-летний мальчик и 12-летняя девочка начали тонуть, но их реанимировали. В больнице детские организмы все-таки не выдержали: дети умерли.

- Мальчика отвезли в Детскую больницу святой Ольги, девочку – в Педиатрический университет. Увы, спасти врачам детей не удалось. Оба умерли в больницах от последствий утопления, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Тем временем, Главное управление МЧС России по Петербургу приводит статистику смертей на воде с начала летнего сезона. За полтора месяца в городских водоемах утонули 16 человек, пятеро из которых – дети. В Ленобласти ситуация еще хуже – вода унесла жизни 21 человека, четверо из них – несовершеннолетние.