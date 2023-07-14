Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 10:43

Пробка почти на 8 километров образовалась в Петербурге на КАД из-за ДТП

Движение на КАД сковали как минимум две аварии
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Огромная пробка образовалась на КАД из-за ДТП.

Огромная пробка образовалась на КАД из-за ДТП.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге днем 14 июля на кольцевой автомобильной дороге (КАД) образовалась огромная пробка. По информации с Яндекс.Карт, она растянулась на 7,7 километров.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, - говорится в сообщении навигатора.

Причиной возникновения такой сложной дорожной обстановки стали как минимум две аварии. Одна из них, по информации водителей, произошла на 57-м километре внешней стороны КАД возле исследовательского центра экспертизы пожаров МЧС. Другое ДТП произошло на 56-м километре внешней стороны. Судя по кадрам очевидцев, там собрались в кучу три транспортных средства и перегодили несколько полос.

- На 56-м километре внешнего кольца какой-то автомобильный тетрис, - отметил очевидец в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».