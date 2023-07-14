Коммунальщики выплатили почти 800 тысяч рублей жительнице Петербурга за прорыв трубы в доме

Жительница Петербурга получила 800 тысяч рублей от коммунальщиков за залитую квартиру. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прорыв трубы в доме – не самая приятная история. Зачастую после такого приходится менять обои, напольное покрытие или вовсе делать ремонт. Так и произошло с жительницей Петербурга. В октябре 2020 года ее квартиру начало заливать горячей водой с чердака. Чтобы восстановить жилье, ей пришлось потратить более полумиллиона рублей. Но спустя почти три года женщина смогла добиться не только возмещения трат на ремонт, но и компенсации морального вреда. Об этом сообщает ГУФССП России по Петербургу.

- На чердаке дома произошел прорыв трубы. В результате в квартире пострадавшей намокли обои и паркет по всему периметру, деформировались межкомнатные двери и образовались протечки на потолке. Женщина направила претензию коммунальной службе. Ответа не поступило. В связи с этим районным судом было принято решение взыскать с организации почти 800 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, а также компенсацию морального вреда и штраф, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что коммунальная служба выплатила всю сумму.