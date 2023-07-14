Ресторан Mickey & Monkeys временно закрыли в Петербурге из-за санитарных нарушений

Ресторан закрыли из-за просрочки и грязи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге по решению суда закрыли заведение общественного питания Mickey & Monkeys на Казанской улице. В ресторане нашли множество нарушений, поэтому его деятельность остановили на 80 суток. Отсчет пошел с 3 июля, когда в заведение нагрянули специалисты с проверкой. Об этом 14 июля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- На кухне ресторана нашли продукцию, у которой давно вышел срок годности. Это соусы, салат «битые огурцы», гарниры, гамбургеры (срок которых истек месяц назад), кондитерские изделия, а именно торт, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Кроме этого, в ресторане неправильно хранили мясную продукцию. В итоге 37 килограммов мяса пришлось утилизировать. Сотрудники заведения замораживали готовые блюда, чтобы потом их продать. Специалистам пришлось выкинуть 44 килограмма такой еды.

В производственном помещении не убрано – есть следы остатков пищи и разводы на полу. Ежедневный осмотр работников не проводился. К слову, адвокат просил назначить штраф вместо временного закрытия. Но суд решил иначе.