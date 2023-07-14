Самосвал с песком перевернулся на Скандинавском шоссе в Курортном районе Петербурга

Самосвал с кучей песка опрокинулся на выезде на трассу «Скандинавия» в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Авария с участием самосвала произошла в районе поселка Солнечное в Курортном районе Северной столицы. Транспортное средство перевернулось на пересечении Скандинавского шоссе с улицей Танкистов, говорится в материале интернет-сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По словам свидетелей аварии, грузовик врезался в разделительный отбойник между полосами. В результате кабина транспортного средства повисла на ограждении, а прицеп перевернулся.

- Сейчас еще лежит. Пробка большая, - рассказал один из очевидцев спустя два часа после аварии.

На снимках видно, что на проезжую часть высыпался находившийся в кузове песок и вылились автомобильные жидкости. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Тем не менее от ЗСД в сторону Выборгского района Ленинградской области образовался многокилометровый затор, свидетельствую данные сервиса «Яндекс. Карты».

Меж тем на кольцевой автодороге зафиксировали огромную пробку, которая оказалась самой длинной за последнюю неделю для данного времени суток. Причиной послужили сразу два ДТП.