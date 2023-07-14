Ученые из Петербурга создали первый в России прототип беспроводной зарядки для электротранспорта

Первый прототип зарядки создали ученые из ИТМО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Квантовые технологии активно внедряются в повседневную жизнь человечества. Огромный вклад в науку в этой сфере внесли ученые из Петербурга. Так, например, они запустили многоузловую квантовую сеть, создали систему кубитов для защиты квантовых вычислений, а также разработали первый в России прототип системы беспроводной зарядки для электротранспорта. Эти открытия сделали ученые из Национального исследовательского университета ИТМО в Северной столице.

- С конца XX века мир находится на пороге второй квантовой революции. Ее ключевое отличие от первой заключается в способности управлять квантовыми системами на уровне отдельных частиц, например, атомов и фотонов. Методы и решения, основанные на высоком уровне контроля над индивидуальными квантовыми объектами, принято называть «квантовыми технологиями», - объяснили в пресс-службе Форума будущих технологий от Росконгресса.

Сами ученые считают, что самыми перспективными направлениями в сфере квантовых технологий являются квантовые вычисления, квантовая защита информации и квантовые сенсоры.