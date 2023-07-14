«Зенит» мог затянуть с подписанием Марио Фернандеса из-за его лишнего веса

Марио Фернандес, похоже, набрал лишний вес перед переходом в "Зенит". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Названа предварительная причина, по которой «Зенит» так долго не объявляет о подписании защитника Марио Фернандеса. По словам источника Telegram-канала «Мутко против», который ведут журналисты издания Baza, проблема может быть в лишнем весе легенды ЦСКА. Ранее агент звездного бразильца сообщал, что Марио уже несколько дней как живет в Петербурге, однако о его судьбе уклончиво отвечал и главный тренер Сергей Семак, и гендиректор клуба Александр Медведев.

- Руководство «Зенита» приняло решение, что в таком виде его (Марио. – Прим.ред.) показывать нельзя. Поэтому сейчас он усиленно занимается своим весом, чтобы хотя бы можно было появиться на публике, - передает автор Telegram-канала.

Напомним, что у Фернандеса есть российское гражданство. При этом ранее легенда ЦСКА заявлял, что ни за что не перейдет в другой клуб в РФ. Однако, как пишут многочисленные спортивные журналисты, «Зенит» сделал ему очень щедрое предложение о годовой зарплате.